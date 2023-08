HYPERIA: Single und Album

Heute hat die kanadische Thrash-Metal-Band HYPERIA einen Textclip zu 'Prophet Of Deceit' veröffentlicht. Das Lied ist die erste, digitale Single vom neuen Album "The Serpent's Cycle", das am 17. November erscheinen soll.





