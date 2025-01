HINAYANA: ein Sturm zeigt sich am Horizont

Am 10. November 2024 erschien via Napalm Records das neue Album "Shatter And Fall" von HINAYANA. Mit 'Tempest Horizon' gibt es ein weiteres Video.



Frontmann Casey Hurd sagt über den Track:

"In 'Tempest Horizon' geht es um den Sturm, der am Rande jeder Seele existiert, wenn sie ins nächste Reich übergeht. Das Durchbrechen der Barriere zwischen Leben und Tod, die stürmische Reise, die der Geist macht, wenn er nicht mehr in seiner sterblichen Hülle gefangen ist. Der Song ist druckvoll und bringt es auf den Punkt, baut auf dem HINAYANA-Sound auf, aber mit neuer Aggression und Kraft - ein Hinweis auf die nächste Ära der Band."



Tempest Horizon







https://www.youtube.com/watch?v=nI9BHdYlD9s



HINAYANA und OMNIUM GATHERUM supporten INSOMNIUM auf deren Jubiläumstour, die am 15. Januar 2025 in Paris startet:



15.01.25 FR - Paris / Le Trabendo

16.01.25 NL - Utrecht / TivoliVredenburg

17.01.25 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

18.01.25 DE - Leipzig / Hellraiser

19.01.25 CZ - Prag / Roxy

21.01.25 DE - Berlin / Festsaal Kreuzberg

22.01.25 DE - Hamburg / Markthalle

23.01.25 DE - Frankfurt / Batschkapp

24.01.25 CH - Pratteln / Z7

25.01.25 DE - Stuttgart / Im Wizemann

27.01.25 DE - München / Backstage

28.01.25 AT - Vienna / Simm City

Tags: hinayana shatter and fall tempest horizon omnium gatherum insomnium tour 2025