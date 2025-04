HIGH SPIRITS auf Tour im Herbst

Die US-amerikanischen Heavy Hard Rocker HIGH SPIRITS kommen wieder für einige Konzerte nach good old Europe. Das Tourmotto lautet: Live On The Other Side.

Hier die (vorläufigen) Termine:

20.09.2025 Hamburg (DE), Metal Forces Festival

23.09.2025 Barcelona (ES), Sala WOLF

24.09.2025 Marseille (FR), TBA

26.09.2025 Deinze (BE), Elpee

27.09.2025 Newcastle (UK), Cluny 2

28.09.2025 Breda (NL), Sound Dog (with LADY BEAST)

30.09.2025 Oldenburg (DE), MTS Records (with LADY BEAST)

01.10.2025 Kassel (DE), Goldgrube (with LADY BEAST)

03.10.2025 Würzburg (DE), KIT Rising Festival

04.10.2025 Münster (DE), Sputnikhalle