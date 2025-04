A KILLER'S CONFESSION: neues Video

A KILLER'S CONFESSION, die Band um Sänger Waylon Reavis, hat einen neuen Song 'In Case Of Emergency' veröffentlicht. In dem Song ist auch Waylons ehemaliger MUSHROOMHEAD-Bandkollege Jason "JMann" Popson zu hören.



Waylon Reavis kommentiert:

"Vor 20 Jahren gab mir Jason "Jmann" Popson die Chance meines Lebens und ich bin ihm für immer dankbar. Er wählte mich als seinen Nachfolger aus und glaubte an mich, als es sonst niemand tat. Letztes Jahr verstarb ein gemeinsamer Freund, und meine Frau Julie schlug vor, ihn anzurufen, um zu erfahren, was passiert war. Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, den Hörer abzunehmen. Wir kamen ins Gespräch, und ehe wir uns versahen, saßen wir in meinem Studio und schrieben 'In Case of Emergency'. Der Song ist sehr organisch entstanden und drückt textlich aus, was Jason und ich wirklich fühlen. Ich freue mich so sehr auf diese Veröffentlichung, weil es die erste Veröffentlichung von Jason und mir seit 10 Jahren sein wird."



Jason "JMANN" Popson fügt hinzu:

"Es war wunderbar, wieder mit Waylon zu arbeiten. 10 Jahre später, und wir haben nichts ausgelassen, es hat sofort geklickt, als ob kein Tag vergangen wäre. Ich denke, wir haben etwas geschaffen, auf das wir beide stolz sein können. Ich hoffe, die Leute haben genauso viel Spaß daran, wie wir an den Aufnahmen."



In Case Of Emergency, feat. Jason "Jmann" Popson







https://www.youtube.com/watch?v=X2x3a9qJOyM

