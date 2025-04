REFUSED: Neue Daten der Abschiedstournee angekündigt

Mit "The Shape Of Punk To Come" und ihrem Smash-Hit 'New Noise' hat REFUSED die Hardcore- und Punkszene nachhaltig geprägt. Nun haben die Schweden die neuen Daten ihrer Abschiedstour, die unter dem Motto "Refused Are Fucking Dead And This Time They Really Mean It", angekündigt. Ursprünglich sollten die Konzerte im Jahr 2024 stattfinden, mussten aufgrund eines Herzinfarktes von Sänger Dennis Lyxzén allerdings verschoben werden.

Termine im DACH-Raum:

15.06. Berlin – Huxleys

24.06. Frankfurt – Batschkapp

25.06. Hamburg – Docks

11.07. Zürich – Xtra

11.10. Leipzig – Felsenkeller

12.10. München – Muffathalle