HERMAN RAREBELL covert HEART

Herman Rarebell, langjähriger Schlagzeuger der SCORPIONS, will am 11. April unter dem Namen HERMAN RAREBELL & FRIENDS sein nächstes Album, die Coverscheibe "What About Love?", veröffentlichen. Als erste Kostprobe ist heute der Videoclip zum Titelstück, im Original von HEART, online gegangen. Zur Begleitmannschaft von Herman Ze German gehören Michael Voss und der frühere HEART-Gitarrist Howard Leese.







https://www.youtube.com/watch?v=tdGamJqKvBY

Quelle: hermanrarebell.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: herman rarebell herman rarebell friends what about love scorpions heart michael voss howard leese