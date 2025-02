Geisterstunde mit LORDI

Am 21. März 2025 veröffentlicht LORDI via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Limited Deadition". zu ihrer neuen Single 'Hellizabeth' hat die Band ein chauriges Musikvideo veröffentlicht.



Mr Lordi erklärt:

" 'Hellizabeth' ist sowohl musikalisch als auch inhaltlich ein recht typischer LORDI-Song. Er ist drehbuchartig an die Geschichte einer umherspukenden Frau angeleht, während der größte musikalische Überraschungseffekt vermutlich seiner herrlich schräg-progressiven Einleitung geschuldet ist. Jene beruht auf Erinnerungen an meine Kindheit, in der ich versuchte ein Instrument zu erlernen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um die Gesangsmelodie aus den Strophen, die jedoch im Stil eines neunjährigen Kindes gespielt wird. Die gesamte Band schließt sich ihm an, was ein Entkommen vor ihr unmöglich macht. Genau so funktionierte mein Musikverständnis als Kind, bevor ich feststellte: Oh, die Gesangsmelodie klingt anders und das Hintergrundgeschehen soll dieser Harmonie und ein Gefühl der Vollständigkeit verleihen!"



Hellizabeth







https://www.youtube.com/watch?v=FNrvkl5mCmY



