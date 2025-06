HELLOWEEN erzählt von Tokyo

Am 29. August 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Giants & Monsters" von HELLOWEEN. Die erste Single und den Videoclip zu 'This Is Tokyo' gibt es jetzt.



Andi Deris:

"Giants & Monsters" holt aus, holt Luft und lässt ein Brüllen los, das keine Zweifel am lodernden Puls der zehn neuen Songs lässt. Das Gegenteil von Zurückhaltung ist schon die erste Single 'This Is Tokyo', die nicht nur ein absoluter Hitanwärter ist, sondern auch ein langgehegter Traum von mir. Diesen Song wollte ich schon immer schreiben. Japan spielt in meinem Leben eine besondere Rolle, weil ich dort meine ersten großen Erfolge mit PINK CREAM 69 hatte und man mich immer unglaublich gut behandelt hat. Ich wollte Japan schon lange ein Denkmal setzen und hatte jetzt endlich die richtige Textidee. Weil 'Tokyo' gesungen einfach griffiger klingt als 'Japan', steht die Stadt hier für ein ganzes Land, das mir sehr wichtig ist."



Die Band erklärt weiter:

"Reibung ist ein weiteres Geheimnis. Was uns antreibt, ist auch die Tatsache, dass wir extrem unterschiedlich sind. Das erzeugt kreative Energie", erklärt Weikath. "Und wenn es doch mal Probleme gibt, verbinden uns Leidenschaft und Humor. Wir versuchen, uns und das Drumherum nicht allzu ernst zu nehmen.", ergänzt Hansen, bevor Deris zusammenfasst: "Am Ende sind wir einfach sieben Typen, die Musik machen wollen und die unvergleichliche Kraft genießen, die entsteht, wenn wir zusammen sind. HELLOWEEN ist mächtiger als die Summe seiner Einzelakteure."

"Giants & Monsters" Trackliste:



01. Giants On The Run

02. Savior Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic



This Is Tokyo







https://www.youtube.com/watch?v=88Nn7CIpmWQ

