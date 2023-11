HEIDEVOLK auf :WEDERKEER: Tour 2024

Freunde des Pagan Metal (und der ruhigeren Töne) aufgepasst, Heidevolk kommt 2024 auf Tour. Dabei kommen sie auch für sechs Shows nach Deutschland. Als Verstärkung mit dabei der Neo-Folk Act NYTT LAND und JONNE von KORPIKLAANI mit seinem Akustik-Folk Soloprojekt. Eine Mischung aus Folk, Pagen Metal und Akustik also, wir sind gespannt.



13.01.24 Bochum Matrix

16.01.24 Aschaffenburg Colos-Saal

17.01.24 Nürnberg Der Hirsch

18.01.24 Berlin ORWO

20.01.24 Leipzig Hellraiser **

21.01.24 Hamburg Logo



** Special guests TVINNA



Danach geht es für die Niederländer übrigens direkt ab aufs Schiff zu 70.000 Tons of Metal. Ein straffes Programm also.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Barbara Sopart Tags: heidevolk wederkeer tour 2024 nyttland jonne