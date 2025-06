HEAVEN SHALL BURN macht ersatzweise mit Britta Görtz weiter

Nachdem sich Frontmann Marcus Bischoff eine Infektion zugezogen hat, die ihn am Singen hindert und die Band zwang, ihren Auftritt bei Rock Am Ring abzubrechen, werden die noch anstehenden Auftritte, darunter auf dem Nova Rock Festival in Österreich, mit Britta Görtz von HIRAES stattfinden. Nach der Performance von Britta und ihrer Band auf dem Rock Hard-Festival dürfte das eine ausgezeichnete Wahl sein. Wer die Saalfelder mal in einer Besetzung sehen möchte, die es wahrscheinlich niemals wieder auf die Bühne schaffen wird, sollte sich ein Ticket besorgen. Beim Nova Rock, wo sie am Samstag den 14.6. spielen werden, gibt es noch Tickets.

Quelle: Facebook Redakteur: Frank Jaeger Tags: heaven shall burn hiraes nova rock 2025 rock am ring 2025 marcus bischoff