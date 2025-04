HEAVEN SHALL BURN bald mit neuem Album

Die Thüringer Metalcore-Aushängeschilder HEAVEN SHALL BURN haben ein neues Album angekündigt. "Heimat" wird am 27.06.2025 via Century Media Records veröffentlicht.

Cover und Trackliste sind bereits bekannt.





"Heimat" Trackliste:



01-Ad Arma

02-War Is The Father Of All

03-My Revocation Of Compliance

04-Confounder

05-Empowerment

06-A Whisper From Above

07-Imminence

08-Those Left Behind

09-Ten Days in May

10-Numbered Days

11-Dora

12-A Silent Guard

13-Inter Arma

