HEALTH: Neue EP

Die Band HEALTH wird am 30.04.2026 eine neue EP mit dem Namen "Addenum" veröffentlichen. Sie wird via Loma Vista Recordings erscheinen und vereint neues Material mit einer Auswahl bereits veröffentlichter Kollaborationen und dient als finales Kapitel der "Rat Wars" / "Conflict Dic"-Saga der Band. "Das Müll-Jahrzehnt geht weiter.", so HEALTH.



Aus der EP wurde bereits der Song 'A.L.O.N.E.' herausgebracht.

Über den Track erklärt die Band: "Wir haben diesen Song unmittelbar nach dem Tod von David Lynch geschrieben, was sich zu diesem Zeitpunkt bedeutungsvoll anfühlte", sagt Jake Duzsik. "Dann kam er letztendlich viel später heraus und scheint fast jede bedeutsame Verbindung zu diesem Ereignis verloren zu haben, sogar für mich. Darin steckt wohl irgendeine Lektion fürs Leben, aber ich bin mir nicht sicher, welche das ist."



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

05.08. - STUTTGART, Im Wizemann

08.08. - TILBURG, O13 mit IGORRR

09.08.- NÜRNBERG, Hirsch mit PERTURBATOR

11.08. - WIEN, Arena - mit CARPENTER BRUT