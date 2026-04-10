BUSH kommt für Headline-Konzerte nach Deutschland!

BUSH kehrt nach Deutschland zurück! Neben Auftritten bei Rock Am Ring und Rock Im Park werden die britischen Rock-Ikonen um Sänger Gavin Rossdale im Juni vier neu angekündigte Headline-Konzerte im Land spielen.

05.06.2026  Nürburg, Rock Am Ring

06.06.2026  Frankfurt, Batschkapp

07.06.2026  Nürnberg, Rock Im Park

09.06.2026  Berlin, Huxleys Neue Welt

10.06.2026  Köln, Carlswerk Victoria

11.06.2026  Hamburg, Grosse Freiheit 36

Karten für die Headline-Konzerte sind hier erhältlich.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Chris Schantzen Tags: bush rock am ring rock im park gavin rossdale