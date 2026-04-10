BUSH kommt für Headline-Konzerte nach Deutschland!
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10.04.2026 | 23:13
BUSH kehrt nach Deutschland zurück! Neben Auftritten bei Rock Am Ring und Rock Im Park werden die britischen Rock-Ikonen um Sänger Gavin Rossdale im Juni vier neu angekündigte Headline-Konzerte im Land spielen.
05.06.2026 Nürburg, Rock Am Ring
06.06.2026 Frankfurt, Batschkapp
07.06.2026 Nürnberg, Rock Im Park
09.06.2026 Berlin, Huxleys Neue Welt
10.06.2026 Köln, Carlswerk Victoria
11.06.2026 Hamburg, Grosse Freiheit 36
Karten für die Headline-Konzerte sind hier erhältlich.
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Chris Schantzen
- Tags:
- bush rock am ring rock im park gavin rossdale
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