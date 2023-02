HATESPHERE: Neuer Song

Um ihr kommendes Album "Hatred Reborn" entsprechend einzuheizen, präsentieren uns die HATESPHERE-Jungs mit 'Cutthroat' einen ersten Appetizer.

Das Album erscheint am 24. März, anbei die Trackliste:

01 The Awakening

02 Hatred Reborn

03 Cutthroat

04 Gravedigger

05 918

06 Darkspawn

07 The Truest Form Of Pain

08 Brand Of Sacrifice

09 A Violent Compulsion

10 Spitting Teeth