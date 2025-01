HARAKIRI FOR THE SKY auf Scorched Europe Tour 2025

Mit dem neuem Album "Scorched Earth" im Gepäck geht HARAKIRI FOR THE SKY auf Europatour. Mit dabei sind verschiedene Supporter wie DÖDSRIT, KARG und E-L-R. Es gibt mehrere Stationen in Deutschland an den die Black-Metal-Truppen halt machen. Tickets gibt es bei verschiedenen Anbietern einige davon sind auf linktr.ee aufgelistet.

Alle Tourdaten gibt es hier:

02.04.2025 Budapest - Barba Negra

03.04.2025 Wien - WUK

04.04.2025 München - Backstage

05.04.2025 Warschau - Hybrydy

06.04.2025 Prag - Futurum Bar

07.04.2025 Leipzig - UT Connewitz

08.04.2025 Berlin - Lido

09.04.2025 Kopenhagen - Lille Vega

10.04.2025 Esbjerg - Tobakken

11.04.2025 Herford - Kulturwerk

12.04.2025 Weiher - Music Hall

13.04.2025 Köln - Kantine

14.04.2025 Utrecht - Tivolovredenburg

15.04.2025 Neunkirchen - Gebläsehalle

16.04.2025 Paris - La Machine Du Moulin Rouge

17.04.2025 Zwolle - Hedon

18.04.2025 Brügge - Cactus Club

19.04.2025 Aarau - Kiff

20.04.2025 Geneva - L'usine