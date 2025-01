Das finnische Duo MOONFALL veröffentlicht am 11. April über Iron Bonehead ihr Debütalbum mit dem Namen "Odes To The Ritual Hills". Der Zehhnminüter 'Countess Carody' gibt einen Vorgeschmack auf das, was man hier erwarten darf. Viel mehr Oldschool geht nicht!

Quelle: Iron Bonehead Productions Redakteur: Kenneth Thiessen Tags: moonfall odes to the ritual hills countess carody