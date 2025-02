HANGMAN'S CHAIR meint: das Schlimmste kommt noch!

Vom Album "Saddiction", das am 14. Februar 2025 bei Nuclear Blast erschienen ist, hat HANGMAN'S CHAIR mit 'The Worst Is Yet To Come' ein weiteres Video veröffentlicht.



Die Band sagt über den Visualizer:

"Dieses Video wurde während einer Fahrt durch Paris mit dem Vorortzug mit dem Handy aufgenommen. Keine Filter, keine Verbesserungen - nur die harte, deprimierende Realität der Vorstädte. Ein roher, ungeschliffener Blick auf Einsamkeit, Monotonie und die stille Schwere des Stadtlebens."



The Worst Is Yet To Come







https://www.youtube.com/watch?v=m-htfV1Druo

