HAMMERFALL huldigt dem König

Am 9. August 2024 erscheint via Nuclear Blast mit "Avenge The Fallen" das 13. Studioalbum von HAMMERFALL. Heute gibt es mit 'Hail To The King' ein erstes Video.



Hail To The King







https://www.youtube.com/watch?v=N_do7NRfL9c



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: hammerfal avenge the fallen hail to the king