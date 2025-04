HALF STEP DOWN: Single, Album und Festivalauftritt

Viel Neues erschallt aus dem österreichischen Lechtal: Die 2024 gegründete Rockband HALF STEP DOWN um Sänger und Gitarrist Stevy Rox, die Gitarristen Manni Kappeller und Ingo Haid, Bassist Michael Nikolussi und Drummer Stefan Bregenzer, veröffentlicht am 2. Mai gleichzeitig ihre dritte Single 'Mother Nature' und ihr erstes Studioalbum "Life Is A Game". Zudem konnte sie durch Publikumsvoting über Social Media einen Auftritt auf dem Summerside Festival am 27. Juni 2025 im schweizerischen Grenchen ergattern, wo sie sich die Bühne mit Bands wie EPICA, ALESTORM und MAJESTICA teilt.

Die Band über das Album: "'Life Is A Game', so nennt sich das Album und erzählt Geschichten von Hoffnung, Rebellion, Liebe und Verlust. Ehrlich und direkt – wie das Leben auch. Jeder Song ist dabei ein Ausdruck des Innersten, von Erfahrungen und Gedanken und wir scheuen keine Tiefen. Wir sind davon überzeugt, dass Rock auch heute noch genauso viel zu sagen hat wie zu seinen Glanzzeiten. Er ist ein freier Ausdruck, schwimmt gegen den Strom und bleibt immer im Wandel.

'Joker' beschreibt das Gefühl von Monotonie und Frustration im Alltag, in dem das System und Routinen den Einzelnen gefangen halten. Doch eine besondere Person, der Joker, wird als Ausbruch aus dieser Endlosschleife dargestellt. 'Killing Me' ist ein Song bei dem es um Depression geht. Der ganze Song ist eigentlich ein Abschiedsbrief vom Leben. Einem Leben dem der Familienvater nicht mehr gerecht wird. Oder 'Bye Bye Asshole Good Bye'. Erzählt von einer Frau die von ihrem Mann geschlagen wird bis sie endlich den Mut hat sich von ihm zu lösen und ein neues Leben beginnt."

Zur Single 'Mother Nature' schreibt sie: "Mutter Natur ist geduldig, aber nicht unendlich nachsichtig. Sie warnt uns schon lange, doch wir hören nicht zu. Wir beuten aus, zerstören, vergiften – ohne Rücksicht auf Morgen. Ganz nach dem Motto - „drill Baby drill“. Doch während der Mensch mit seiner Arroganz alles an sich reißt und nur an sich und sein Geld denkt, heilt sich die Erde auf lange Sicht selbst. Sie braucht uns nicht zum Überleben, aber wir brauchen sie. Ein Song der zum Nachdenken anregt. Ein Video das uns Gänsehaut beschert, und die Frage - welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern?"

Die Trackliste des Albums:

1. Hello Hello

2. You'll Make It

3. Mother Nature

4. Joker

5. Trust In Yourself

6. Hero

7. Bye Bye Asshole - Good Bye

8. Life Is A Game

9. Hangover

10. Trinity

11. Killing Me

12. Hold On

Hier nochmal die erste Single der Band - 'Joker'

https://www.youtube.com/watch?v=u19bYirahBQ