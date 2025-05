Gewinnspiel: Wolfweez Open Air Festival 2025

Mit freundlicher Unterstützung der Veranstalter haben heute einen richtigen für euch:

WOLFWEEZ Open Air Festival 2025!

Im kleinen Dorf Irslingen (bei Rottweil), der idyllischen Region zwischen dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb, bringt das 2-tägigeWolfweez Open-Air Festival auch 2025 wiedergroßartige Bands aus der Metal-Szene auf die Bühne und lässt den Schwarzwald erbeben.

Auch in diesem Jahr wartet das Festival wiedermit dem ländlichen Ambiente, dem Flair des Waldes, den kurzen Wegen und der familiären Atmosphäre auf ,die das Wolweez so besonders machen. Das Open-Air, welches vom 04.-05.07. stattfindet, ist auf 2000 Besucher begrenzt, sodass die Metal-Kultur in einer exklusiven und persönlichen Umgebung erlebt werden kann.

So gibt es auf dem Wolfweez weiterhin zwei fest eingeplante Opener-Slots, die durch einen lokalen Bandcontest ermittelt werden. Für die diesjährige Festival-Ausgabehaben sich erneut legendäre Acts angekündigt: Freuen kann man sich diesmal unter anderem auf CLAWFINGER, UNLEASH THE ARCHERS und BLOODBOUND – drei Größen der Metal-Szene.

Neben diesen Highlights darf man sich auch auf viele weitere talentierte Bands freuen, die das diesjährige Line-Up bereichern werden:

FROZEN CROWN

BORN FROM PAIN

ALL FOR METAL

KRYN

THE PROPHECY 23

MINDEAD

DARK SKY

FULL STOP

SYDRA

Ihr wollt dabei sein? Kein Problem! Das machen wir möglich und verlosen unter allen Einsendungen 1 x 2 Tickets für das Festival! Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:

Auf welchen Headliner freut ihr euch am meisten?

Schreibt uns dazu auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Mehrfach-Einsendungen werden automatisch ausgeschlossen - Wir wünschen euch viel Glück!