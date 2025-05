Erste EP von CATHARIC WOUND

Die kanadischen Melodic-Black-Metaller CATHARIC WOUND haben nach zwei Demos nun ihre erste EP veröffentlicht. "Purified by Fire" heißt die Kurzrille und zeigt auf fünf Songs, wie sich die Band seit der Gründung 2023 entwickelt hat.





"Purified by Fire" Trackliste:





01-Purified By Fire

02-Desolation

03-Crimson Streams

04-War (Asphyxiated cover)

05-Winter Twilight

Quelle: CATHARIC WOUND Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: catharic wound purified by fire