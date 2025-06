Gewinnspiel: THE LAZYS live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben heute etwas richtig Tolles für euch.

Rock'n'Roll-Fans aufgepasst! Australiens wildester Rock-Export ist im August in Europa unterwegs und wird im Rahmen der verheißungsvollen "Hot Under The Collar"-Tour auch Deutschland ordentlich einheizen!´Mit dabei ist JUNKYARD DRIVE als Special Guest.

Im Detail stehen folgende Dates auf dem Plan:

15.08.25 DE - Köln / Gebäude 9

16.08.25 DE - Essen / Don't Panic

20.08.25 DE - Hamburg / Knust

26.08.25 DE - Berlin / Privatclub

27.08.25 CZ – Prague / Modra Vopice

28.08.25 DE - München / Backstage Halle

29.08.25 DE - Leipzig / Hellraiser

30.08.25 DE - Bad Friedrichshall / Lemmys

31.08.25 DE - Frankfurt / Nachtleben

Ihr wollt dabei sein und mit THE LAZYS rocken?

Kein Problem, wir haben 2 x 2 Gästelistenplätze für euch!

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, aus welchem Land THE LAZYS kommt.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!

