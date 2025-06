Gewinnspiel: CRYPTA live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben heute etwas richtig Tolles für euch.

Das brasilianische Powerteam von CRYPTA kommt im August nach Europa und lädt zur "In The Other Side"-Tour ein.

Anbei die Dates:

07.08.25 PL - Warsaw / Hydrozagadka

09.08.25 CZ - Jaromer / Brutal Assault

10.08.25 DE - Karlsruhe / Stadtmitte

12.08.25 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

13.08.25 BE - Kortrijk / DVG Club

14.08.25 DE - Cologne / Gebäude 9

15.08.25 DE - Erfurt / From Hell

Ihr wollt dabei sein und euch einmal ordentlich von CRYPTA durch den Fleischwolf drehen lassen?

Kein Problem, wir haben 2 x 2 Gästelistenplätze für euch.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, aus welchem Land CRYPTA kommt.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!