Gewinnspiel: SAVATAGE-Vinyl!

Die SAVATAGE-Festspiele gehen in die nächste Runde! Genau zwischen den Auftritten in Oberhausen und München haben wir eine ganz spezielle Gewinnspielüberraschung für euch:

Mit freundlicher Unterstützung von cmm GmbH wollen wir euren Schallplattenspielern wieder etwas Arbeit aufdrücken. Zu gewinnen gibt es jeweils ein Exemplar von

SAVATAGE - The Wake Of Magellan

180g, 2 LP Gatefold, mastered for Vinyl with 12-pages LP-Booklet

und

SAVATAGE - Dead Winter Dead

180g, 2 LP Gatefold, mastered for Vinyl with 16-pages LP-Booklet

Na, wenn uns hierbei nicht das Wasser im Munde zusammenläuft, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Geschichten beide Alben erzählen. Ihr kennt die Alben, ihr wisst es, doch für einen von euch möchten wir den Tag veredeln, wenn wir ihm beide Schallplatten zuschicken.

Ihr möchtet an der Verlosung teilnehmen? Kein Problem - unter allen Einsendungen losen wir einen Glücklichen aus, der uns sagen kann, welcher SAVATAGE-Song sein liebster ist und weshalb.

Schickt uns eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück gehören euch schon bald richtig tolle Vinyl-Schmuckstücke aus dem Hause SAVATAGE.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab, die mit sofortiger Wirkung von der Verlosung ausgeschlossen werden. Danke.

