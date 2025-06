Dead Man's Hand Festival legt nach

Nachdem vor einigen Tagen mit ORPHANED LAND der erste Hochkaräter für das kommende Dead Man's Hand Festival angekündigt wurde, dürfen wir euch nun einen weiteren Doppelschlag melden:

Mit TRI STATE CORNER und MISSION IN BLACK sind nun zwei weitere Bands für das neue Festival angekündigt, das am 07.12.2025 in der Zeche Bochum stattfindet.

Weitere Infos findet ihr hier und hier.

