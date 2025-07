Gewinnspiel: DIE KRUPPS live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben wir heute etwas richtig Tolles für euch!

Seit nunmehr stolzen 45 Jahren halten Jürgen Engler und DIE KRUPPS schon die Fahne des EBM nach oben. In Kombination mit einem deftigen Groove, etwas Krautrock und Avantarde-Tönen haben die Mannen aus Düsseldorf auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, was sie auch auf ihrer kommenden 45th-Anniversary-Tour im Herbst zu feiern wissen.

Anbei die Dates:

All Dates: JOHNNY TUPOLEV

* Special Guest: SCHATTENMANN

** Support: DYMYTRY

*** Support: TBC

27.08.25 BE - Kortrijk / DVG Club ***

28.08.25 DE - Düsseldorf / Zakk *

29.08.25 DE - Frankfurt / Zoom *

30.08.25 DE - Hamburg / Uebel & Gefährlich *

31.08.05 DE - Herford / Kulturwerk ***

02.09.25 PL - Warsaw / Hybrydy ***

03.09.25 PL - Krakow / Hype Park ***

05.09.25 DE - München / Backstage Halle *

06.09.25 DE - Lindau / Club Vaudeville *

07.09.25 SI - Ljubljana / Orto Hall ***

09.09.25 HU - Budapest / Dürer Kert ***

10.09.25 AT - Wien / Szene **

11.09.25 CZ - Prague / Rock Cafe ***

12.09.25 DE - Leipzig / Hellraiser *

13.09.25 DE - Nürnberg / Hirsch *

14.09.25 DE - Berlin / Columbia Theater *

16.09.25 SE - Stockholm / Nalen ***

17.09.25 DK - Copenhagen / Pumpehuset ***

18.09.25 DE - Hannover / Musikzentrum *

19.09.25 DE - Oberhausen / Kulttempel *

20.09.25 NL - Uden / De Pul ***

21.09.25 UK - London / Underworld ***

23.09.25 DE - Aachen / Musikbunker ***

24.09.25 FR - Paris / Let Petit Bain ***

25.09.25 DE - Trier / Forum *

26.09.25 CH - Pratteln / Z7 *

27.09.25 DE - Stuttgart / Im Wizemann ***

28.09.25 DE - Dresden / Beatpol *

Ihr wollt bei einem DIE KRUPPS-Gig dabei sein?

Kein Problem, wir haben 2 x 2 Gästelistenplätze für euch!

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen, und sagt uns, woher die Band kommt.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!

