CEA SERIN stellt ersten Song vor

Am 12. September erscheint bei Generation Prog Records mit "The World Outside" das dritte Album der amerikanischen Frickel-Metaller CEA SERIN. Mit den bewegten Bildern zu 'Where None Shall Follow' könnt ihr euch hier gerne schon einen ersten Song daraus anhören:

Where None Shall Follow

https://www.youtube.com/watch?v=2EhLKrFhz34