Gewinnspiel: FIVE FINGER DEATH PUNCH-Rarität zu gewinnen!

Liebe Leser, heute haben wir eine wahre Rarität für euch!

Mit "20 Years Of Five Finger Death Punch - Best Of Volume 1" feiern die Jungs von FIVE FINGER DEATH PUNCH ihr rundes Jubiläum. Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur eine bloße Best-Of, nein!

Eine Compilation neu aufgenommener Versionen ihrer größten und erfolgreichsten Songs. Songs wie 'The Bleeding', 'Bad Company' oder 'Wrong Side Of Heaven' wird hierbei neues Leben eingehaucht und ein neues Kapitel gemeinsam mit den Fans geteilt.

Und von diesem Album gibt es genau nur 3 Testpressungen, von denen wir mit freundlicher Unterstützung des Labels Better Noise Music und Oktober Promotions eine unter allen Einsendungen verlosen dürfen!

Ihr wollt an der Verlosung teilnehmen und die Chance bekommen, diese Rarität bald euer Eigen zu nennen? Kein Problem, ihr müsst nur folgende Frage beantworten:

Welches FIVE FINGER DEATH PUNCH-Album wurde 2020 veröffentlicht?

a) ESC

b) Strg

c) Enter

d) F8

Schickt uns eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück gehört die rare Testpressung schon bald euch!

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab, die mit sofortiger Wirkung von der Verlosung ausgeschlossen werden. Danke.