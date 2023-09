GRIFT gibt morgen ein neues Album frei

Vom schwedischen Projekt des Erik Gärdefors erscheint am Freitag, den 22.09.2023, über Nordvis Produktion das vierte Studioalbum. Dieses trägt den Titel "Dolt Land", was als "Verborgenes Land" übersetzt werden kann. Es beschäftigt sich thematisch mit der Bindung der Menschheit an die Natur. Durch die Videos zu 'Nattens Pilgrim' und 'En Hemskog' bekommt man bereits einen Ausblick.

Mit dem neuen Album im Gepäck begibt sich der Musiker sich zudem auf Herbsttour. Hier könnt ihr ihn live erleben:

28.09.2023 Glasgow (UK), The Flying Duck

29.09.2023 Edinburgh (UK), St Vincent's Chapel

30.09.2023 Bristol (UK), Dareshack

01.10.2023 York (UK), The Fulford Arms

13.10.2023 Mannheim, Kulturbrücken Jungbusch

14.10.2023 Luxemburg (LU), Secret Place

15.10.2023 Aachen, The Wild Rover

16.10.2023 Gent (BE), Asgaard

17.10.2023 Utrecht (NL), dB's

18.10.2023 Alkmaar (NL), The Scrapyard

19.10.2023 Arnhem (NL), Willemeen

25.11.2023 Trondheim (NO), Blåsvart Aften

