BRUCE DICKINSON ist wieder Solo unterwegs

Seit "Tyranny Of Souls" sind schon einige Jahre ins Land gezogen, aber Fans des britischen Sängers BRUCE DICKINSON dürfen sich auf neues Solo-Material freuen. Für Anfang nächsten Jahres ist ein neues Album mit dem Titel "The Mandrake Project"(VÖ: 2024) angekündigt worden.

Der Sänger dazu: "Dieses Album war eine sehr persönliche Reise für mich und ich bin extrem stolz darauf. Roy Z und ich haben es seit Jahren geplant, geschrieben und aufgenommen, und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute es endlich hören werden. Und noch mehr freue ich mich auf die Aussicht, mit dieser fantastischen Band, die wir zusammengestellt haben, auf Tour zu gehen und das Album zum Leben erwecken zu können. Wir planen, so viele Shows wie möglich zu spielen, an so vielen Orten wie möglich, für so viele Menschen wie möglich! Und was "The Mandrake Project" tatsächlich ist ... das wird sich bald zeigen!"