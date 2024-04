GRAND CADAVER: Schwedens Super Group des Death Metal

Die Band, die sich während der Pandemie in Göteborg und Stockholm gründete vereint die Musiker Mikael Stanne - Daniel Liljekvist - Christian Jansson - Alex Stjernfeldt - Stefan Lagergren, die sonst in den Bands THE GRIFTED, EXPULSION, TREBLINKA, NOVARUPTA, LET THEM HANG, DISRUPTED, KATATONIA und DARK TRANQUILLITY zu finden sind oder es waren, hat zwei neue Stücke auf der Linie.

Zum einen den Midtempogrummler 'Terminal Exit' (hier unten), gefolgt von 'Skinless God' am 03.05.2024 - beides über das Label Majestic Mountain Records.

Foto: mit freundlicher Genehmigung von Sheltered PR

Quelle: Sheltered PR Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: grand cadaverm schweden death metal the grifted expulsion treblinka novarupta let them hang disrupted katatonia dark tranquillity powermetalde