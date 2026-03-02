GOTHMINISTER: Neue Single 'Welcome To Hell' veröffentlicht

Am vergangenen Freitag hat die norwegische Gothic-Rock-Band GOTHMINISTER via The Orchard eine neue Single mit dem Namen 'Welcome To Hell' veröffentlicht.



Der Song ist eine weitere Veröffentlichung vom neuen Album "Invincible", welches in diesem Jahr erscheinen soll.

Bereits im Vorfeld sind die Songs 'Darkest Side Of Earth' und 'The Spell' erschienen.