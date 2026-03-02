BLOODBOUND und die neun Kreuzzüge

Vom Album "Field Of Swords", das am 21. November 2025 via Napalm Records erschienen ist, ist jetzt ein weiteres Video am Start: 'The Nine Crusades', an der Seite der Band steht hier Brittney Slayes, Sängerin der kanadischen Band UNLEASH THE ARCHERS.



Fredrik Bergh über 'The Nine Crusades':

"Der Großteil des Songs wurde von mir und Tomas im Jahr 2018 geschrieben, damals für die Band SABATON! Joakim Brodén von Sabaton mochte das Demo und wollte mit uns zusammen an dem Song weiterarbeiten, doch zu dieser Kollaboration kam es letztlich nie. Ich hatte immer den Eindruck, dass dies ein wirklich starker Song ist, also haben wir uns dazu entschieden, ihn selbst für ein neues Album zu nutzen. Ich bin stolz auf 'The Nine Crusades'  es ist einer der besten Songs, an deren Entstehung ich je beteiligt war! Jetzt featuret er die großartige Brittney Slayes von UNLEASH THE ARCHERS, die hier ein Duett mit Patrik singt."



Tomas Olsson über 'The Nine Crusades':

"Dieser Song ist eine Zusammenfassung der Zeit der Kreuzzüge, 10961291. In dieser Ära fanden neun Kreuzzüge statt und es starben schätzungsweise zwei Millionen Menschen."



Brittney Slayes über 'The Nine Crusades':

"Es ist eine große Ehre, auf diesem BLOODBOUND-Track zu sein. Ich bin seit über einem Jahrzehnt Fan der Band, und als sie mich fragten, ob ich als Gastsängerin mitwirken möchte, habe ich natürlich sofort Ja gesagt! Dieser Song unterscheidet sich ziemlich von dem, was wir bei UNLEASH THE ARCHERS machen, und entspricht überhaupt nicht meinem eigenen Schreibstil. Ich war begeistert davon, mal etwas Neues singen zu können und meine eigene Note einzubringen. Die ganze Zusammenarbeit war ein Riesenspaß, und ich bin froh, dass ich auch im Musikvideo zu sehen bin  mich da mit einzubeziehen war sehr nett von ihnen. Ich hoffe, dass die Fans diesen Song mögen und finden, dass ich dieser ohnehin schon großartigen Band etwas Wertvolles hinzugefügt habe!"



Ab dem 12. März wird BLOODBOUND ihre Label-Kollegen ANGUS McSIX auf Tour unterstützen  weiteren Support gibt es von BRAINSTORM. Beginnend in Hamburg, führt die Tour sie durch elf Städte, der letzte Termin ist Eindhoven am 22. März. Danach spielt BLOODBOUND auf diversen europäischen Festivals, darunter das von Wacken organisierte "Full Metal Mayrhofen" sowie auf dem "Alcatraz Festival" in Belgien. Die vollständige Terminliste gibt es unten.



The Nine Crusades, feat. Brittney Slayes







https://www.youtube.com/watch?v=RW_pZB9UENk





BLOODBOUND Live 2026, Tour Support für Angus MCSix und Brainstorm:



12.03.2026 DE  Hamburg / Kent Club

13.03.2026 DE  Leipzig / Hellraiser

14.03.2026 DE  Regensburg / Eventhall Airport

15.03.2026 DE  München / Backstage

16.03.2026 DE  Nürnberg / Hirsch

17.03.2026 DE  Berlin / Lido

18.03.2026 DE  Saarbrücken / Garage

19.03.2026 DE  Heidelberg / Halle 02

20.03.2026 DE  Oberhausen / Kulttempel

21.03.2026 DE  Andernach / Live Club

22.03.2026 NL  Eindhoven / Effenaar



Festivals

23.28.3.26 AT  Mayrhofen / Full Metal Mayrhofen

01.08.26 CZ  Ostrava / Ostrava V Plamenech

6.9.8.26 BE  Kortrijk / Alcatraz

29.31.08.26 JP  Tokyo / Evoken Fest