Clive Nolan (ARENA, PENDRAGON) sucht Fans für Chor für neues Album

Prog-Ikone Clive Nolan (ARENA, PENDRAGON) arbeitet an einem neuen Wikinger-Epos namens "Song Of The Winter Throne". Wie schon beim Vorgänger "Song Of The Wildlands" setzt der Musiker auf geballte Fanchorgewalt und ruft nun zur Formation der "Winter Warriors" auf.

Nolan sucht Sängerinnen und Sänger, die von zu Hause aus Chor-Parts für das neue Album beisteuern möchten. Die Anforderungen sind simpel:

Ein solides Mikrofon und eine ruhige Aufnahmeumgebung.

Die Fähigkeit, Deadlines einzuhalten (da viele Spuren editiert werden müssen).

Spaß am epischen Chorgesang  laut Nolan sind die Parts "nicht zu komplex", ein wenig singen zu können, helfe aber.

Interessierte können sich direkt bei Clive Nolan (z.B. via Social Media) melden, um Zugang zur Gruppe und den Noten zu erhalten. Wer also schon immer mal auf einer Produktion des britischen Meisters zu hören sein wollte, sollte jetzt den Helm aufsetzen und sich als "Winter Warrior" bewerben!