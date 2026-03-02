POWERMETAL.de präsentiert: MAELFOY live 2026, die Zweite!
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich sehr, auch die nächste Tour von MAELFOY zu präsentieren! Fans explosiver Post-Hardcore-Töne aufgepasst! Die Jungs von MAELFOY sind wieder live unterwegs und haben allerlei im Gepäck. Passend zur "Sincerely Yours"-Tour 2026 ist die Band an folgenden Locations anzutreffen: 05.09. Hamburg Markthalle-Hamburg Localcore Festival 19.09. Berlin PRIVATCLUB Berlin * 09.10. Göttingen EXIL Göttingen * 10.10. Oberhausen Druckluft CIAMversary by Caught In A Mirror 17.10. Osnabrück Jugendzentrum Westwerk * 05.11. Frankfurt Ponyhof * 11.12. Bremen Tower Musikclub mit Penetractor.official & IFA 12.12. Bremen Tower Musikclub mit Give Me Rain & Devil May Care *Supports TBA Tickets ab sofort hier erhältlich.
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- präsentation maelfoy sincerely yours
0 Kommentare