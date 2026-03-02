DIE TOTEN HOSEN - Letztes Studioalbum angekündigt!
Neun Jahre nach "Laune der Natur" veröffentlichen DIE TOTEN HOSEN endlich wieder einen Longplayer mit neuen Songs! Mit "Trink aus, wir müssen gehen!" + Bonusalbum "Alles muss raus!" schließen die fünf Musiker fast 45 Jahre nach ihrer Gründung 1982 einen Kreis: Es wird das letzte reguläre Studioalbum der Band. DIE TOTEN HOSEN veröffentlichen "Trink aus, wir müssen gehen!" am 29.05.26
"Einer hat im Proberaum geschrien: 'Lasst uns ein letztes Album machen!'. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht", erzählt Campino.
Die neuen Lieder werden ergänzt durch das Bonusalbum "Alles muss raus!": "Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt", so die Band über ihr kommendes Werk.
Live-Termine gibt es auch noch reichlich, wenngleich viele bereits ausverkauft sind:
"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2026
07.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT
08.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT
13.06.26 DE-Stuttgart - Cannstatter Wasen - AUSVERKAUFT
20.06.26 CH-Zürich - Stadion Letzigrund - AUSVERKAUFT
27.06.26 DE-Frankfurt - Deutsche Bank Park - AUSVERKAUFT
03.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT
04.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT
08.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT
09.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT
11.07.26 DE-Berlin - Olympiastadion Berlin - AUSVERKAUFT
17.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT
18.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT
25.07.26 DE-Freiburg - Messeplatz - AUSVERKAUFT
14.08.26 DE-Bremen - Bürgerweide - AUSVERKAUFT
15.08.26 DE-Hannover - Messe - AUSVERKAUFT
21.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT
22.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT
27.08.26 DE-Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld - AUSVERKAUFT
29.08.26 DE-Dresden - Rinne - AUSVERKAUFT
02.09.26 DE-Münster - Open Air Halle Münsterland - AUSVERKAUFT
05.09.26 DE-Minden - Weserufer / Kanzlers Weide - AUSVERKAUFT
09.09.26 DE-Bayreuth - Volksfestplatz
12.09.26 AT-Wien - Ernst-Happel-Stadion AUSVERKAUFT
"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2027
12.06.27 DE-Nürnberg - Max-Morlock-Stadion
17.06.27 DE-Mannheim - Maimarktgelände
19.06.27 CH-Bern - Stadion Wankdorf
23.06.27 AT-Graz - Messe Graz - Open Air
26.06.27 DE-Leipzig - Festwiese
03.07.27 DE-Braunschweig - Eintracht-Stadion
07.07.27 DE-Konstanz - Bodensee Stadion
10.07.27 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT
Tickets gibt es über www.dth.de.
Da DIE TOTEN HOSEN möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 (bzw. 25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de.
Festival 2026
06.08. - 09.08.26 GB-Blackpool - Rebellion Festival
"Fútbol, Asado y Vino" Die Toten Hosen zum letzten Mal live in Argentinien
05.10.26 Club Unión y Progreso - Tandil
07.10.26 Bioceres Arena - Rosario
10.10.26 Movistar Arena - Buenos Aires
