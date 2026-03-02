DIE TOTEN HOSEN - Letztes Studioalbum angekündigt!

Neun Jahre nach "Laune der Natur" veröffentlichen DIE TOTEN HOSEN endlich wieder einen Longplayer mit neuen Songs! Mit "Trink aus, wir müssen gehen!" + Bonusalbum "Alles muss raus!" schließen die fünf Musiker fast 45 Jahre nach ihrer Gründung 1982 einen Kreis: Es wird das letzte reguläre Studioalbum der Band. DIE TOTEN HOSEN veröffentlichen "Trink aus, wir müssen gehen!" am 29.05.26

"Einer hat im Proberaum geschrien: 'Lasst uns ein letztes Album machen!'. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht", erzählt Campino.

Die neuen Lieder werden ergänzt durch das Bonusalbum "Alles muss raus!": "Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Cover-Songs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt", so die Band über ihr kommendes Werk.

Live-Termine gibt es auch noch reichlich, wenngleich viele bereits ausverkauft sind:

"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2026

07.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT

08.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT

13.06.26 DE-Stuttgart - Cannstatter Wasen - AUSVERKAUFT

20.06.26 CH-Zürich - Stadion Letzigrund - AUSVERKAUFT

27.06.26 DE-Frankfurt - Deutsche Bank Park - AUSVERKAUFT

03.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

04.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

08.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT

09.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT

11.07.26 DE-Berlin - Olympiastadion Berlin - AUSVERKAUFT

17.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT

18.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT

25.07.26 DE-Freiburg - Messeplatz - AUSVERKAUFT

14.08.26 DE-Bremen - Bürgerweide - AUSVERKAUFT

15.08.26 DE-Hannover - Messe - AUSVERKAUFT

21.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT

22.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT

27.08.26 DE-Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld - AUSVERKAUFT

29.08.26 DE-Dresden - Rinne - AUSVERKAUFT

02.09.26 DE-Münster - Open Air Halle Münsterland - AUSVERKAUFT

05.09.26 DE-Minden - Weserufer / Kanzlers Weide - AUSVERKAUFT

09.09.26 DE-Bayreuth - Volksfestplatz

12.09.26 AT-Wien - Ernst-Happel-Stadion  AUSVERKAUFT

"Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour 2027

12.06.27 DE-Nürnberg - Max-Morlock-Stadion

17.06.27 DE-Mannheim - Maimarktgelände

19.06.27 CH-Bern - Stadion Wankdorf

23.06.27 AT-Graz - Messe Graz - Open Air

26.06.27 DE-Leipzig - Festwiese

03.07.27 DE-Braunschweig - Eintracht-Stadion

07.07.27 DE-Konstanz - Bodensee Stadion

10.07.27 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

Tickets gibt es über www.dth.de.

Da DIE TOTEN HOSEN möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90  (bzw. 25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man ebenfalls unter www.dth.de.

Festival 2026

06.08. - 09.08.26 GB-Blackpool - Rebellion Festival

"Fútbol, Asado y Vino"  Die Toten Hosen zum letzten Mal live in Argentinien

05.10.26 Club Unión y Progreso - Tandil

07.10.26 Bioceres Arena - Rosario

10.10.26 Movistar Arena - Buenos Aires