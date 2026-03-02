ELEINE: Headliner-Tour im Herbst 2026
Im Herbst 2026 geht die Band auf Headliner-Tour durch Europa & UK!
Madeleine & Rikard:
"Wir freuen uns jetzt schon riesig auf diese Tour! Nach dem Erfolg unserer letzten beiden Headliner-Runs, und das alles dank unserer unglaublichen Fans, können wir es kaum erwarten, das Ganze noch einmal zu machen. Und diesmal noch größer!
Wir bringen eine größere Produktion mit, brandneue Songs in der Setlist und pure, empowernde Energie. Unser Publikum ist ekstatisch, loyal und laut. Sie geben uns so viel Kraft, und genau dieses Gefühl wollen wir ihnen zurückgeben. Viele unserer Fans - unsere Legions - sprechen von einem Gefühl der Zugehörigkeit, von echter Einheit.
Und wir stehen voll hinter dieser Aussage. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir Eleine! Wir können es kaum erwarten, euch zu sehen!"
08.10.26 DE - HAMBURG, Logo
09.10.26 DE - DORTMUND, Junkyard
10.10.26 NL - HOOGEVEEN, Podium
11.10.26 BE - KORTRIJK, DVG Club
13.10.26 UK - LONDON, The Underworld
14.10.26 UK - SOUTHAMPTON, The Brook
15.10.26 UK - MANCHESTER, Rebellion
16.10.26 UK - GLASGOW, Slay
17.10.26 UK - NOTTINGHAM, Saltbox
18.10.26 UK - BIRMINGHAM, 02 Institute 2
19.10.26 FR - PARIS, Backstage By The Mill
22.10.26 ES - BARCELONA, Razzmatazz 3
23.10.26 FR - MARSEILLE, Molotov
24.10.26 CH - MONTHEY, Pont Rouge
25.10.26 CH - LUCERNE, Sedel
26.10.26 IT - MILAN, Slaughter Club
27.10.26 DE - MÜNCHEN, Feierwerk
29.10.26 DE - TRIER, Mergener Hof
30.10.26 AT - SALZBURG, Rockhouse
01.11.26 CZ - ZLIN, Masters Of Rock Café
03.11.26 PL - WARSAW, Hydrozagadka
04.11.26 PL - KRAKOW, Zascianek
05.11.26 PL - POZNAN, 2Progi
06.11.26 DE - BERLIN, Cassiopeia
07.11.26 DE - HANNOVER, Cafe Glocksee
08.11.26 DE - LEIPZIG, Hellraiser
Hier findet ihr Infos, Tickets & Meet & Greet Packages.
