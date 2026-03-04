GOLGOTHA (E) kündigt neues Album an
04.03.2026 | 13:41
Am 24.04.2026 erscheint das neue Album "Hubris" der Gothic-Doom-Formation GOLGOTHA. Mit 'A Simple Life' gibt es auch schon den ersten Vorgeschmack auf das neue Werk.
"Hubris" Trackliste:
01. A Simple Life
02. The Weight of the Weak
03. Broken Toy
04. Empty Minds
05. Too Late
06. Blind
07. Fire in the Shadows
08. Intolerance
Golgotha - A Simple Life
https://www.youtube.com/watch?v=nHgP3G-OvxE=RDnHgP3G-OvxE&start_radio=1
