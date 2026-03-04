MANNTRA: Die Titanen von der Adria auf Tour
04.03.2026 | 08:39
07.03.2026: Frankfurt - Das Bett
08.03.2026: Stuttgart - Im Wizemann
13.03.2026: Erfurt - Club from Hell
14.03.2026: Köln - Luxor
20.03.2026: Wien - Szene
Die kroatischen Folk Rocker MANNTRA sind gerade mal wieder unterwegs, diesmal sogar als Headliner, um das 2025 veröffentliche Album "Titans" zu promoten. Doch alte Klassiker wie 'Ori Ori' gibt es sich auch wieder zu hören. Ihre Shows versprühen viel Spaß und positive Energie, die man mal erlabt haben sollte. Support ist die deutsche Gothic-Rock-Band WISBORG. Hier die Daten:05.03.2026: München - Backstage Halle 06.03.2026: Nürnberg - Hirsch
