MANNTRA: Die Titanen von der Adria auf Tour

Die kroatischen Folk Rocker MANNTRA sind gerade mal wieder unterwegs, diesmal sogar als Headliner, um das 2025 veröffentliche Album "Titans" zu promoten. Doch alte Klassiker wie 'Ori Ori' gibt es sich auch wieder zu hören. Ihre Shows versprühen viel Spaß und positive Energie, die man mal erlabt haben sollte. Support ist die deutsche Gothic-Rock-Band WISBORG. Hier die Daten:

Quelle: https://manntra.hr/tour/ Redakteur: Thomas Becker Tags: manntra wisborg titans

vorherige

nächste

05.03.2026: München - Backstage Halle 06.03.2026: Nürnberg - Hirsch07.03.2026: Frankfurt - Das Bett08.03.2026: Stuttgart - Im Wizemann13.03.2026: Erfurt - Club from Hell14.03.2026: Köln - Luxor20.03.2026: Wien - Szene