GLORYHAMMER geht auf Tour

Wenige Wochen nach ihrer neuen Single "He Has Returned" kündigt die britische Power Metal-Band GLORYHAMMER die "Dundax Ascendant Summer Tour" durch Europa an. Bei einigen Auftritten wird die Symphonic Metal-Band VISIONS OF ATLANTIS als Support mit dabei sein.

Die Tourdaten:

13.06. PL-Krakau: Hype Park

14.06. PL-Posen: Pyrkon Fantasy Festival

15.06. NL-Leeuwarden: Into the Grave

16.06. DE-Leer: Zollhausverein

19.06. DK-Kopenhagen: Copenhell

20.06. BE-Dessel: Graspop Metal Meeting

21.06. DE-Essen: Turock

24.06. CH-Solothurn: Kofmehl

27.06. ES-Cartagena: Rock Imperium Festival

30.06. IT-San Polo d'Enza: Bilbao*

02.07. HU-Dunaújváros: Rockmaraton

03.07. DE-Nürnberg: Hirsch*

04.07. DE-Ballenstedt: Rockharz

05.07. FR-Montcul: Plane'R Fest

06.07. DE-Karlsruhe: Substage

08.07. DE-Memmingen: Kaminwerk*

09.07. SI-Ljubljana: Kino Siska*

11.07. AT-Leoben: Area 53 Festival

12.07. CZ-Zlín: Masters of Rock

13.07. RS-Novi Sad: Exit Festival

22.08. DE-Busdorf: Baltic Open Air



*) Auftritte mit VISIONS OF ATLANTIS



Tickets und weitere Infos gibts auf gloryhammer.com