GEWINNSPIEL: Gewinnt ein Vinyl-Paket von Oktober Promotion!

Lauscher aufgestellt - hier bekommt ihr die akustische Vollbedienung!



Ihr kennt das, wir kennen es natürlich auch:



Man sitzt zu Hause, starrt etwas ideenlos auf die heimische Platten-Sammlung und weiß einfach nicht, wie man den Abend akustisch ausklingen lassen kann.



Ihr braucht neue Musik oder? Ihr wollt euch mal wieder durch tolle Neuanschaffungen wühlen?



Wir helfen euch: Damit es eurem Plattenspieler nicht zu langweilig wird, verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion ein dickes, fettes Vinyl-Paket, das sich gewaschen hat.



Im Einzelnen liegen für euch parat:



REZET - Rezet (including the singles 'Unholy Grail', 'Duck & Cover' and 'True As Lies' feat. Lips of ANVIL)



KAIPA - Sommargryningsljus (2 LP Gatefold, 180g black vinyl for highest audio quality + bonus track)



WHEEL - Charismatic Leaders (2 LP Gatefold, 180g vinyl - the third album from Finland-based Progressive Metallers WHEEL)



Ihr wollt dieses Paket haben? Das machen wir möglich! Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:



Woher kommt KAIPA?



a) Schweden

b) Finnland

c) Deutschland

d) Norwegen



Und mit etwas Glück rockt ihr bald mit neuer Mucke!



Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.



Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.



Wir wünschen euch viel Glück!

