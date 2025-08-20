Unser Festival-Bericht vom Full Rewind Festival 2025 ist online! Auf unserer Homepage findet ihr

jede Menge Impressionen zu den Bands und zur Veranstaltung. Viel Spaß beim Lesen!

Natürlich ist nach dem Festival vor dem Festival. Das Full Rewind Festival 2026 findet vom

30.7.2026 bis 1.8.2026 wieder auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt.

Der Vorverkauf startet am Montag, den 18.08.2025! Verpasst nicht unsere neuen gestaffelten

Angebote zum Ticketverkauf und sichert Euch Eure Tickets für 2026 zum Vorzugspreis exklusiv in

unserem Onlineshop.

LOYALTY TICKET: 129,00  - begrenzt auf 666 Stück

END OF SUMMER TICKET: 169,00  bis 30.09.2025

WEEKEND TICKET: 189,00  ab 01.10.2025



Aktuell ist mit IN FLAMES bereits eine Band bestätigt.

#fullrewindfestival2025 ##fullrewindfestival2026 #inflames

Quelle: Full Rewind Redakteur: Hannelore Hämmer