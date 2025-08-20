Full Rewind
Unser Festival-Bericht vom Full Rewind Festival 2025 ist online! Auf unserer Homepage findet ihr
jede Menge Impressionen zu den Bands und zur Veranstaltung. Viel Spaß beim Lesen!
Natürlich ist nach dem Festival vor dem Festival. Das Full Rewind Festival 2026 findet vom
30.7.2026 bis 1.8.2026 wieder auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt.
Der Vorverkauf startet am Montag, den 18.08.2025! Verpasst nicht unsere neuen gestaffelten
Angebote zum Ticketverkauf und sichert Euch Eure Tickets für 2026 zum Vorzugspreis exklusiv in
unserem Onlineshop.
LOYALTY TICKET: 129,00 - begrenzt auf 666 Stück
END OF SUMMER TICKET: 169,00 bis 30.09.2025
WEEKEND TICKET: 189,00 ab 01.10.2025
Aktuell ist mit IN FLAMES bereits eine Band bestätigt.
#fullrewindfestival2025 ##fullrewindfestival2026 #inflames
