Für DAYS OF JUPITER war die Welt nie genug

Heute ist via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "The World Was Never Enough" von DAYS OF JUPITER erschienen. Das feiert die Band mit dem Video zum Titeltrack.



Texter Robert Hilli verrät:

"Macht euch bereit, euch von diesem kraftvollen, schweren und anspruchsvollen Hardrock-/Metal-Song voller magischer Melodien, die von packend-gespenstischen Bilder begleitet werden, mitreißen zu lassen. Der Text beschäftigt sich mit einer Spionagegeschichte, die fast schon an 007 erinnert, denn er erzählt die Geschichte zweier Leute, die sich auf der Flucht befinden, während sie von einem derart großen und starken Band zusammengehalten werden, wie es diese Welt niemals schaffen könnte."



The World Was Never Enough







https://www.youtube.com/watch?v=Vge6d2eR8hg

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: days of jupiter the world was never enough