Fünf zornige Männer = DYMYTRY

Am 26. Januar 2024 veröffentlichen die Herren DYMYTRY aus Tschechien via AFM Records ihr neues Album "5 Angry Men". Ganz neu gibt es jetzt ein Video zum Titeltrack.



Und die Trackliste haben wir auch für euch:



01. Enemy List

02. Everything Is Black

03. Wake Me Up (Before We Die)

04. Legends Never Die

05. Three Steps To Hell

06. In Death We Trust

07. Dead Living Dead

08. 1939

09. The Revenant

10. Five Angry Men



https://www.youtube.com/watch?v=ufCnj0alDf8

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dymytry five angry men