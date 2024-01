Die baltische Folk-Metal-Formation ROMUVOS kündigt für den 09.02.2024 ein neues Album an, das via Hammerheart Records erscheint. Es trägt den Titel "Spirits". Mit dem Song 'Sun And The Morning Star' gibt es bei YouTube jetzt bereits einen Vorgeschmack auf das, was auf dem düsteren Album zu erwarten ist.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Erika Becker Tags: romuvos folk epic spirits