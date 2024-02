Frühschoppen mit THE NEPTUNE POWER FEDERATION

Bock auf ein Konterbier und die heißeste Band Australiens? Die 'Plattenkiste' in Hamburg veranstaltet am Samstag, den 02. März von 12 bis 14 Uhr einen Frühschoppen zum zweiten Tag des HELL OVER HAMMABURG Festivals. Dabei werden auch THE NEPTUNE POWER FEDERATION für ein Meet & Greet vor Ort sein.

Die Adresse: Plattenkiste, Gärtnerstr. 16, 20253 Hamburg