BEFORE THE DAWN mit neuer EP

Am 8. März erscheint via Napalm Records eine neue EP von BEFORE THE DAWN: "Archaic Flame". Den Titeltrack gibt es seit gestern als offizielles Video.



Die Trackliste lautet wie folgt:



1. Archaic Flame

2. Chaos Sequence

3. Run to You (BRYAN ADAMS Cover)

4. Dying Sun (live)



https://www.youtube.com/watch?v=AMy70EjbnvQ

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: before the dawn archaic flame