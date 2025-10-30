Die traditionelle "Knüppelnacht" des "FULL REWIND"-FESTIVAL ist eines der vielen Highlights, in Roitzschjora. Das Event bekommt nun Verstärkung von CRYPTOPSY, der kanadischen Death-Metal-Walze aus Montréal. Mit dabei dürfte das aktuelle Album "An Insatiable Violence", sowie ältere Abrissbirnen, der Band sein.



Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind cryptopsy