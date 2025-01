FORSAKEN HILL: ...wenn Berge einstürzen...

FORSAKEN HILL veröffentlicht am 31. Januar 2025 das neue Album "The Fortress Of Solitude". Mit 'When Mountains Crumble' gibt es eine weitere Single samt dazugehörigem Video.



When Mountains Crumble







https://www.youtube.com/watch?v=2mekSqfEth8

