Neuer Song von BURY TOMORROW

Ein bisschen ist es noch hin, bis das kommende Album von BURY TOMORROW "Will You Haunt Me, With That Same Patience" am 16.05.2025 erscheint, doch nun erreicht uns die zweite Single 'Let Go'.

In 'Let Go' präsentiert die Band die bisher größte Erweiterung ihres Sounds, ohne dabei ihre charakteristische Wildheit zu verlieren. Drum-and-Bass-Beats kollidieren mit Breakdowns, während sich aggressiver Gesang mit Spoken-Word-Vorträgen abwechselt, verstärkt durch Refrains die zum Mitsingen einladen.

BURY TOMORROW - 'Let Go'

https://www.youtube.com/watch?v=5uTE09KwQ1o

